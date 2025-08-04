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Manta mETH Fiyatı (METH)

Listelenmedi

Manta mETH (METH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.781,92
$3.781,92$3.781,92
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Manta mETH (METH) Fiyatı

Manta mETH (METH), şu anda 3.781,92 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,37M USD piyasa değerine sahiptir. METH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Manta mETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Manta mETH 24 saatlik fiyat değişimi
1,95K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Manta mETH (METH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Manta mETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Manta mETH / USD fiyat değişimi, $ +1.838,8190471520.
Son 60 gün içerisinde, Manta mETH / USD fiyat değişimi, $ +1.684,8052716480.
Son 90 gün içerisinde, Manta mETH / USD fiyat değişimi, $ +1.998,3234109749002.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +1.838,8190471520+%48,62
60 Gün$ +1.684,8052716480+%44,55
90 Gün$ +1.998,3234109749002+%112,04

Manta mETH (METH) Fiyat Analizi

En güncel Manta mETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 4.140,94
$ 4.140,94$ 4.140,94

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Manta mETH (METH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,37M
$ 7,37M$ 7,37M

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1,95K
1,95K 1,95K

Manta mETH (METH) Nedir?

mETH are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Manta mETH (METH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Manta mETH (METH) Token Ekonomisi

Manta mETH (METH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. METH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

METH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 METH / VND
99.521.224,8
1 METH / AUD
A$5.824,1568
1 METH / GBP
2.836,44
1 METH / EUR
3.252,4512
1 METH / USD
$3.781,92
1 METH / MYR
RM15.997,5216
1 METH / TRY
153.810,6864
1 METH / JPY
¥555.942,24
1 METH / ARS
ARS$5.159.484,36
1 METH / RUB
301.608,12
1 METH / INR
331.447,4688
1 METH / IDR
Rp61.998.678,6048
1 METH / KRW
5.230.849,1904
1 METH / PHP
216.817,4736
1 METH / EGP
￡E.183.196,2048
1 METH / BRL
R$20.951,8368
1 METH / CAD
C$5.181,2304
1 METH / BDT
460.562,2176
1 METH / NGN
5.765.121,0288
1 METH / UAH
157.781,7024
1 METH / VES
Bs465.176,16
1 METH / CLP
$3.660.898,56
1 METH / PKR
Rs1.071.947,4048
1 METH / KZT
2.042.047,704
1 METH / THB
฿122.647,6656
1 METH / TWD
NT$112.852,4928
1 METH / AED
د.إ13.879,6464
1 METH / CHF
Fr3.025,536
1 METH / HKD
HK$29.650,2528
1 METH / MAD
.د.م34.264,1952
1 METH / MXN
$71.251,3728
1 METH / PLN
13.955,2848
1 METH / RON
лв16.564,8096
1 METH / SEK
kr36.533,3472
1 METH / BGN
лв6.391,4448
1 METH / HUF
Ft1.302.757,9824
1 METH / CZK
80.365,8
1 METH / KWD
د.ك1.153,4856
1 METH / ILS
12.858,528