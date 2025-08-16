MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,999993 $ 0,999993 $ 0,999993 24 sa Düşük $ 0,999993 $ 0,999993 $ 0,999993 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,999993$ 0,999993 $ 0,999993 24 sa Yüksek $ 0,999993$ 0,999993 $ 0,999993 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,999993$ 0,999993 $ 0,999993 En Düşük Fiyat $ 0,999993$ 0,999993 $ 0,999993 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) canlı fiyatı $0,999993. MCUSDT0, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999993 ve en yüksek $ 0,999993 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MCUSDT0 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999993, en düşük fiyatı ise $ 0,999993 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MCUSDT0 son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,43M$ 5,43M $ 5,43M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.426.324,762227665 5.426.324,762227665 5.426.324,762227665

Şu anki MEV Capital USDT0 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MCUSDT0 arzı 0,00 olup, toplam arzı 5426324.762227665. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,43M.