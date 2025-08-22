Mitosis EOL BNB (MIBNB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 824,92 $ 824,92 $ 824,92 24 sa Düşük $ 851,41 $ 851,41 $ 851,41 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 824,92$ 824,92 $ 824,92 24 sa Yüksek $ 851,41$ 851,41 $ 851,41 Tüm Zamanların En Yükseği $ 879,1$ 879,1 $ 879,1 En Düşük Fiyat $ 824,92$ 824,92 $ 824,92 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,43 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Mitosis EOL BNB (MIBNB) canlı fiyatı $847,74. MIBNB, son 24 saat içinde en düşük $ 824,92 ve en yüksek $ 851,41 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MIBNB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 879,1, en düşük fiyatı ise $ 824,92 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MIBNB son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 160,00M$ 160,00M $ 160,00M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 160,00M$ 160,00M $ 160,00M Dolaşım Arzı 188,74K 188,74K 188,74K Toplam Arz 188.739,7658542057 188.739,7658542057 188.739,7658542057

Şu anki Mitosis EOL BNB piyasa değeri $ 160,00M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIBNB arzı 188,74K olup, toplam arzı 188739.7658542057. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 160,00M.