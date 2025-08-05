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Module Fiyatı (MODULE)

Listelenmedi

Module (MODULE) Canlı Fiyat Grafiği

$10,68
$10,68$10,68
+%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Module (MODULE) Fiyatı

Module (MODULE), şu anda 10,67 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 106,86K USD piyasa değerine sahiptir. MODULE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Module Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,77
Module 24 saatlik fiyat değişimi
10,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Module (MODULE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Module / USD fiyat değişimi, $ +0,28731.
Son 30 gün içerisinde, Module / USD fiyat değişimi, $ +3,3525417420.
Son 60 gün içerisinde, Module / USD fiyat değişimi, $ +2,4723318290.
Son 90 gün içerisinde, Module / USD fiyat değişimi, $ -18,055193307281522.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,28731+%2,77
30 Gün$ +3,3525417420+%31,42
60 Gün$ +2,4723318290+%23,17
90 Gün$ -18,055193307281522-%62,85

Module (MODULE) Fiyat Analizi

En güncel Module fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 10,34
$ 10,34$ 10,34

$ 10,78
$ 10,78$ 10,78

$ 223,25
$ 223,25$ 223,25

-%0,90

+%2,77

-%4,19

Module (MODULE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 106,86K
$ 106,86K$ 106,86K

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10,00K
10,00K 10,00K

Module (MODULE) Nedir?

MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.

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Module (MODULE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Module (MODULE) Token Ekonomisi

Module (MODULE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MODULE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MODULE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MODULE / VND
280.781,05
1 MODULE / AUD
A$16,4318
1 MODULE / GBP
8,0025
1 MODULE / EUR
9,1762
1 MODULE / USD
$10,67
1 MODULE / MYR
RM45,1341
1 MODULE / TRY
433,6288
1 MODULE / JPY
¥1.557,82
1 MODULE / ARS
ARS$14.477,5895
1 MODULE / RUB
851,6794
1 MODULE / INR
937,4662
1 MODULE / IDR
Rp174.918,0048
1 MODULE / KRW
14.778,3768
1 MODULE / PHP
611,9245
1 MODULE / EGP
￡E.516,8548
1 MODULE / BRL
R$58,8984
1 MODULE / CAD
C$14,6179
1 MODULE / BDT
1.299,3926
1 MODULE / NGN
16.265,2413
1 MODULE / UAH
445,1524
1 MODULE / VES
Bs1.344,42
1 MODULE / CLP
$10.307,22
1 MODULE / PKR
Rs3.016,6224
1 MODULE / KZT
5.761,2665
1 MODULE / THB
฿345,3879
1 MODULE / TWD
NT$318,8196
1 MODULE / AED
د.إ39,1589
1 MODULE / CHF
Fr8,536
1 MODULE / HKD
HK$83,7595
1 MODULE / MAD
.د.م96,7769
1 MODULE / MXN
$201,7697
1 MODULE / PLN
39,3723
1 MODULE / RON
лв46,7346
1 MODULE / SEK
kr103,0722
1 MODULE / BGN
лв18,0323
1 MODULE / HUF
Ft3.680,5098
1 MODULE / CZK
226,5241
1 MODULE / KWD
د.ك3,25435
1 MODULE / ILS
36,3847