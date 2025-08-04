NAMI Protocol (NAMI) Nedir?

NAMI Protocol is a groundbreaking savings platform that simplifies cryptocurrency for everyone, offering usability similar to online banking. Built on the KUJIRA blockchain, NAMI integrates seamlessly with its money market, GHOST, to maximize returns from lending activities without the overheads of traditional banking. The protocol automatically allocates user funds to the highest-yielding stablecoin markets, ensuring users always receive the best possible interest rates. This significantly increases earnings compared to traditional savings accounts.

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NAMI Protocol (NAMI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

NAMI Protocol (NAMI) Token Ekonomisi

NAMI Protocol (NAMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!