Bugünkü NEAR Intents Bridged USDT Fiyatı

Bugünkü NEAR Intents Bridged USDT (USDT) fiyatı $ 0,996998 olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut USDT / USD dönüşüm oranı USDT başına $ 0,996998 şeklindedir.

NEAR Intents Bridged USDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.446.111 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,45M USDT şeklindedir. Son 24 saat içinde USDT, $ 0,987403 (en düşük) ile $ 1,008 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,025 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,983415 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDT, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde -%0,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,45M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,45M Dolaşım Arzı 1,45M Toplam Arz 1.448.244,0

Şu anki NEAR Intents Bridged USDT piyasa değeri $ 1,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDT arzı 1,45M olup, toplam arzı 1448244.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,45M.