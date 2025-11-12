BorsaDEX+
Bugünkü canlı NEAR Intents Bridged USDT fiyatı 0,996998 USD. USDT piyasa değeri ise 1.446.111 USD. USDT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

USDT Hakkında Daha Fazla Bilgi

USDT Fiyat Bilgileri

USDT Nedir

USDT Whitepaper

USDT Resmi Websitesi

USDT Token Ekonomisi

USDT Fiyat Tahmini

$0,999469
NEAR Intents Bridged USDT (USDT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:10:23 (UTC+8)

Bugünkü NEAR Intents Bridged USDT Fiyatı

Bugünkü NEAR Intents Bridged USDT (USDT) fiyatı $ 0,996998 olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut USDT / USD dönüşüm oranı USDT başına $ 0,996998 şeklindedir.

NEAR Intents Bridged USDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.446.111 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,45M USDT şeklindedir. Son 24 saat içinde USDT, $ 0,987403 (en düşük) ile $ 1,008 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,025 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,983415 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDT, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde -%0,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) Piyasa Bilgileri

$ 1,45M
--
$ 1,45M
1,45M
1.448.244,0
Şu anki NEAR Intents Bridged USDT piyasa değeri $ 1,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDT arzı 1,45M olup, toplam arzı 1448244.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,45M.

NEAR Intents Bridged USDT Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,987403
24 sa Düşük
$ 1,008
24 sa Yüksek

$ 0,987403
$ 1,008
$ 1,025
$ 0,983415
-%0,26

-%0,26

-%0,32

-%0,32

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, NEAR Intents Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ -0,0026072843816286.
Son 30 gün içerisinde, NEAR Intents Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NEAR Intents Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NEAR Intents Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0026072843816286-%0,26
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

NEAR Intents Bridged USDT için Fiyat Tahmini

2030 için NEAR Intents Bridged USDT (USDT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, USDT için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için NEAR Intents Bridged USDT (USDT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında NEAR Intents Bridged USDT fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NEAR Intents Bridged USDT Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 NEAR Intents Bridged USDT ne kadar olacak?
NEAR Intents Bridged USDT yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel NEAR Intents Bridged USDT fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:10:23 (UTC+8)

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.