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Newmoney AI Fiyatı (NEW)

Listelenmedi

Newmoney AI (NEW) Canlı Fiyat Grafiği

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+%5,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Newmoney AI (NEW) Fiyatı

Newmoney AI (NEW), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,13K USD piyasa değerine sahiptir. NEW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Newmoney AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,92
Newmoney AI 24 saatlik fiyat değişimi
925,10M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Newmoney AI (NEW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Newmoney AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Newmoney AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Newmoney AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Newmoney AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,92
30 Gün$ 0+%8,22
60 Gün$ 0-%86,83
90 Gün$ 0--

Newmoney AI (NEW) Fiyat Analizi

En güncel Newmoney AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00594364
$ 0,00594364$ 0,00594364

+%0,63

+%4,92

-%7,72

Newmoney AI (NEW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,13K
$ 5,13K$ 5,13K

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925,10M
925,10M 925,10M

Newmoney AI (NEW) Nedir?

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Newmoney AI (NEW) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Newmoney AI (NEW) Token Ekonomisi

Newmoney AI (NEW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

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