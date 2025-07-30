SN99 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Neza Fiyatı (SN99)

Neza (SN99) Canlı Fiyat Grafiği

$1,37
$1,37$1,37
-%10,501D
USD

Bugünkü Neza (SN99) Fiyatı

Neza (SN99), şu anda 1,37 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 193,72K USD piyasa değerine sahiptir. SN99 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Neza Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%10,54
Neza 24 saatlik fiyat değişimi
141,83K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Neza (SN99) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Neza / USD fiyat değişimi, $ -0,161052551808679.
Son 30 gün içerisinde, Neza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Neza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Neza / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,161052551808679-%10,54
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Neza (SN99) Fiyat Analizi

En güncel Neza fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 1,56
$ 1,56$ 1,56

$ 1,91
$ 1,91$ 1,91

+%1,30

-%10,54

--

Neza (SN99) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 193,72K
$ 193,72K$ 193,72K

--
----

141,83K
141,83K 141,83K

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Neza (SN99) Kaynağı

Resmi Websitesi

Neza (SN99) Token Ekonomisi

Neza (SN99) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SN99 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN99 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN99 / VND
36.051,55
1 SN99 / AUD
A$2,0961
1 SN99 / GBP
1,0138
1 SN99 / EUR
1,1782
1 SN99 / USD
$1,37
1 SN99 / MYR
RM5,7951
1 SN99 / TRY
55,5809
1 SN99 / JPY
¥202,76
1 SN99 / ARS
ARS$1.770,0126
1 SN99 / RUB
110,6138
1 SN99 / INR
119,2859
1 SN99 / IDR
Rp22.459,0128
1 SN99 / KRW
1.892,2577
1 SN99 / PHP
78,3229
1 SN99 / EGP
￡E.66,6368
1 SN99 / BRL
R$7,6309
1 SN99 / CAD
C$1,8769
1 SN99 / BDT
168,4689
1 SN99 / NGN
2.094,7985
1 SN99 / UAH
57,3208
1 SN99 / VES
Bs167,14
1 SN99 / CLP
$1.315,2
1 SN99 / PKR
Rs387,8744
1 SN99 / KZT
744,9649
1 SN99 / THB
฿44,3606
1 SN99 / TWD
NT$40,6753
1 SN99 / AED
د.إ5,0279
1 SN99 / CHF
Fr1,096
1 SN99 / HKD
HK$10,7408
1 SN99 / MAD
.د.م12,4396
1 SN99 / MXN
$25,6601
1 SN99 / PLN
5,0553
1 SN99 / RON
лв6,0006
1 SN99 / SEK
kr13,1931
1 SN99 / BGN
лв2,3153
1 SN99 / HUF
Ft473,5542
1 SN99 / CZK
29,1125
1 SN99 / KWD
د.ك0,41785
1 SN99 / ILS
4,6032