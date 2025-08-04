Noti Fiyatı (NOTI)
Noti (NOTI), şu anda 0,00730282 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 228,37K USD piyasa değerine sahiptir. NOTI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Noti / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Noti / USD fiyat değişimi, $ +0,0020551311.
Son 60 gün içerisinde, Noti / USD fiyat değişimi, $ -0,0003475623.
Son 90 gün içerisinde, Noti / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0020551311
|+%28,14
|60 Gün
|$ -0,0003475623
|-%4,75
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Noti fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%7,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.
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|1 NOTI / VND
₫192,1737083
|1 NOTI / AUD
A$0,0112463428
|1 NOTI / GBP
￡0,005477115
|1 NOTI / EUR
€0,0062804252
|1 NOTI / USD
$0,00730282
|1 NOTI / MYR
RM0,0308909286
|1 NOTI / TRY
₺0,2970056894
|1 NOTI / JPY
¥1,07351454
|1 NOTI / ARS
ARS$9,8953941282
|1 NOTI / RUB
₽0,5836413744
|1 NOTI / INR
₹0,6425021036
|1 NOTI / IDR
Rp119,7183415008
|1 NOTI / KRW
₩10,1146978128
|1 NOTI / PHP
₱0,4187436988
|1 NOTI / EGP
￡E.0,353821629
|1 NOTI / BRL
R$0,04016551
|1 NOTI / CAD
C$0,0100048634
|1 NOTI / BDT
৳0,8893374196
|1 NOTI / NGN
₦11,1323457798
|1 NOTI / UAH
₴0,3046736504
|1 NOTI / VES
Bs0,9128525
|1 NOTI / CLP
$7,06182694
|1 NOTI / PKR
Rs2,0687428496
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₸3,943157659
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฿0,2364653116
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NT$0,2181352334
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