Nova Shield (NVAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00028339 $ 0,00028339 $ 0,00028339 24 sa Düşük $ 0,00035651 $ 0,00035651 $ 0,00035651 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00028339$ 0,00028339 $ 0,00028339 24 sa Yüksek $ 0,00035651$ 0,00035651 $ 0,00035651 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00036362$ 0,00036362 $ 0,00036362 En Düşük Fiyat $ 0,00026642$ 0,00026642 $ 0,00026642 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,92 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,54 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Nova Shield (NVAI) canlı fiyatı $0,00032881. NVAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00028339 ve en yüksek $ 0,00035651 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NVAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00036362, en düşük fiyatı ise $ 0,00026642 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NVAI son bir saatte -%3,92 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nova Shield (NVAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 321,80K$ 321,80K $ 321,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 321,80K$ 321,80K $ 321,80K Dolaşım Arzı 978,68M 978,68M 978,68M Toplam Arz 978.676.316,6997728 978.676.316,6997728 978.676.316,6997728

Şu anki Nova Shield piyasa değeri $ 321,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NVAI arzı 978,68M olup, toplam arzı 978676316.6997728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 321,80K.