Nova Shield Fiyatı (NVAI)
-%3,92
+%0,54
--
--
Nova Shield (NVAI) canlı fiyatı $0,00032881. NVAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00028339 ve en yüksek $ 0,00035651 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NVAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00036362, en düşük fiyatı ise $ 0,00026642 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, NVAI son bir saatte -%3,92 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Nova Shield piyasa değeri $ 321,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NVAI arzı 978,68M olup, toplam arzı 978676316.6997728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 321,80K.
Gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,54
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.
