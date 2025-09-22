Bugünkü canlı Nova Shield fiyatı 0,00032881 USD. NVAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NVAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Nova Shield fiyatı 0,00032881 USD. NVAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NVAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

NVAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

NVAI Fiyat Bilgileri

NVAI Resmi Websitesi

NVAI Token Ekonomisi

NVAI Fiyat Tahmini

Nova Shield Logosu

Nova Shield Fiyatı (NVAI)

1 NVAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00032743
$0,00032743
+%0,101D
USD
Nova Shield (NVAI) Canlı Fiyat Grafiği
Nova Shield (NVAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%3,92

+%0,54

--

--

Nova Shield (NVAI) canlı fiyatı $0,00032881. NVAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00028339 ve en yüksek $ 0,00035651 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NVAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00036362, en düşük fiyatı ise $ 0,00026642 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NVAI son bir saatte -%3,92 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nova Shield (NVAI) Piyasa Bilgileri

--
--

Şu anki Nova Shield piyasa değeri $ 321,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NVAI arzı 978,68M olup, toplam arzı 978676316.6997728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 321,80K.

Nova Shield (NVAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nova Shield / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,54
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nova Shield (NVAI) Nedir?

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nova Shield (NVAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nova Shield Fiyat Tahmini (USD)

Nova Shield (NVAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nova Shield (NVAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nova Shield için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nova Shield fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NVAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nova Shield (NVAI) Token Ekonomisi

Nova Shield (NVAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NVAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nova Shield (NVAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nova Shield (NVAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NVAI fiyatı, 0,00032881 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NVAI / USD güncel fiyatı nedir?
NVAI / USD güncel fiyatı $ 0,00032881. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nova Shield varlığının piyasa değeri nedir?
NVAI piyasa değeri $ 321,80K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NVAI arzı nedir?
Dolaşımdaki NVAI arzı, 978,68M USD.
NVAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NVAI, ATH fiyatı olan 0,00036362 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NVAI fiyatı (ATL) nedir?
NVAI, ATL fiyatı olan 0,00026642 USD değerine düştü.
NVAI işlem hacmi nedir?
NVAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NVAI bu yıl daha da yükselir mi?
NVAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NVAI fiyat tahminine göz atın.
Nova Shield (NVAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

