OceanEX (OCE) Nedir?

OCE is an indispensable piece of OceanEx’s ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx’s quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OceanEX (OCE) Kaynağı Resmi Websitesi

OceanEX (OCE) Token Ekonomisi

OceanEX (OCE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OCE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!