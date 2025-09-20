Bugünkü canlı Officat fiyatı 0,00654034 USD. OFFICAT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. OFFICAT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Officat fiyatı 0,00654034 USD. OFFICAT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. OFFICAT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Officat Logosu

Officat Fiyatı (OFFICAT)

Listelenmedi

1 OFFICAT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00650875
+%51,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Officat (OFFICAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:29 (UTC+8)

Officat (OFFICAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00347325
24 sa Düşük
$ 0,01075952
24 sa Yüksek

$ 0,00347325
$ 0,01075952
$ 0,01075952
$ 0,00328827
+%1,26

+%44,12

--

--

Officat (OFFICAT) canlı fiyatı $0,00654034. OFFICAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00347325 ve en yüksek $ 0,01075952 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OFFICAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01075952, en düşük fiyatı ise $ 0,00328827 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OFFICAT son bir saatte +%1,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%44,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Officat (OFFICAT) Piyasa Bilgileri

$ 6,41M
--
$ 6,41M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Officat piyasa değeri $ 6,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OFFICAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,41M.

Officat (OFFICAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Officat / USD fiyat değişimi, $ +0,00200215.
Son 30 gün içerisinde, Officat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Officat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Officat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00200215+%44,12
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Officat (OFFICAT) Nedir?

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching… ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at. Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar. SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0 JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Officat (OFFICAT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Officat Fiyat Tahmini (USD)

Officat (OFFICAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Officat (OFFICAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Officat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Officat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OFFICAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Officat (OFFICAT) Token Ekonomisi

Officat (OFFICAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OFFICAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Officat (OFFICAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Officat (OFFICAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OFFICAT fiyatı, 0,00654034 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OFFICAT / USD güncel fiyatı nedir?
OFFICAT / USD güncel fiyatı $ 0,00654034. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Officat varlığının piyasa değeri nedir?
OFFICAT piyasa değeri $ 6,41M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OFFICAT arzı nedir?
Dolaşımdaki OFFICAT arzı, 1,00B USD.
OFFICAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OFFICAT, ATH fiyatı olan 0,01075952 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OFFICAT fiyatı (ATL) nedir?
OFFICAT, ATL fiyatı olan 0,00328827 USD değerine düştü.
OFFICAT işlem hacmi nedir?
OFFICAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OFFICAT bu yıl daha da yükselir mi?
OFFICAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OFFICAT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:29 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.