Officat (OFFICAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00347325 $ 0,00347325 $ 0,00347325 24 sa Düşük $ 0,01075952 $ 0,01075952 $ 0,01075952 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00347325$ 0,00347325 $ 0,00347325 24 sa Yüksek $ 0,01075952$ 0,01075952 $ 0,01075952 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01075952$ 0,01075952 $ 0,01075952 En Düşük Fiyat $ 0,00328827$ 0,00328827 $ 0,00328827 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%44,12 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Officat (OFFICAT) canlı fiyatı $0,00654034. OFFICAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00347325 ve en yüksek $ 0,01075952 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OFFICAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01075952, en düşük fiyatı ise $ 0,00328827 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OFFICAT son bir saatte +%1,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%44,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Officat (OFFICAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,41M$ 6,41M $ 6,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,41M$ 6,41M $ 6,41M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Officat piyasa değeri $ 6,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OFFICAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,41M.