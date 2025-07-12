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OKX Wrapped BTC Fiyatı (XBTC)

OKX Wrapped BTC (XBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$117.673
$117.673$117.673
+%1,301D
USD

Bugünkü OKX Wrapped BTC (XBTC) Fiyatı

OKX Wrapped BTC (XBTC), şu anda 117.714 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. XBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OKX Wrapped BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,49
OKX Wrapped BTC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında OKX Wrapped BTC (XBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OKX Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +1.729,34.
Son 30 gün içerisinde, OKX Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OKX Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OKX Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1.729,34+%1,49
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OKX Wrapped BTC (XBTC) Fiyat Analizi

En güncel OKX Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 115.888
$ 115.888$ 115.888

$ 118.677
$ 118.677$ 118.677

$ 118.677
$ 118.677$ 118.677

-%0,00

+%1,49

+%8,63

OKX Wrapped BTC (XBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

OKX Wrapped BTC (XBTC) Nedir?

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OKX Wrapped BTC (XBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

OKX Wrapped BTC (XBTC) Token Ekonomisi

OKX Wrapped BTC (XBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

XBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XBTC / VND
3.097.643.910
1 XBTC / AUD
A$178.925,28
1 XBTC / GBP
87.108,36
1 XBTC / EUR
100.056,9
1 XBTC / USD
$117.714
1 XBTC / MYR
RM500.284,5
1 XBTC / TRY
4.727.394,24
1 XBTC / JPY
¥17.303.958
1 XBTC / RUB
9.187.577,7
1 XBTC / INR
10.102.215,48
1 XBTC / IDR
Rp1.898.612.637,42
1 XBTC / KRW
162.364.097,34
1 XBTC / PHP
6.648.486,72
1 XBTC / EGP
￡E.5.825.665,86
1 XBTC / BRL
R$654.489,84
1 XBTC / CAD
C$160.091,04
1 XBTC / BDT
14.309.313,84
1 XBTC / NGN
179.990.591,7
1 XBTC / UAH
4.916.913,78
1 XBTC / VES
Bs13.419.396
1 XBTC / CLP
$112.534.584
1 XBTC / PKR
Rs33.479.038,74
1 XBTC / KZT
61.118.285,94
1 XBTC / THB
฿3.818.642,16
1 XBTC / TWD
NT$3.441.957,36
1 XBTC / AED
د.إ432.010,38
1 XBTC / CHF
Fr92.994,06
1 XBTC / HKD
HK$922.877,76
1 XBTC / MAD
.د.م1.059.426
1 XBTC / MXN
$2.194.188,96
1 XBTC / PLN
428.478,96
1 XBTC / RON
лв510.878,76
1 XBTC / SEK
kr1.125.345,84
1 XBTC / BGN
лв196.582,38
1 XBTC / HUF
Ft40.244.062,32
1 XBTC / CZK
2.482.588,26
1 XBTC / KWD
د.ك35.902,77
1 XBTC / ILS
391.987,62