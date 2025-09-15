Onboarding (ONBOARDING) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00166146 $ 0,00166146 $ 0,00166146 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00166146$ 0,00166146 $ 0,00166146 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00166146$ 0,00166146 $ 0,00166146 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%39,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%90,75 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Onboarding (ONBOARDING) canlı fiyatı --. ONBOARDING, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00166146 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ONBOARDING için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00166146, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ONBOARDING son bir saatte -%39,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%90,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Onboarding (ONBOARDING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,40K$ 102,40K $ 102,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,40K$ 102,40K $ 102,40K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Onboarding piyasa değeri $ 102,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ONBOARDING arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,40K.