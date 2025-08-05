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OpenLoop Fiyatı (OPL)

Listelenmedi

OpenLoop (OPL) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü OpenLoop (OPL) Fiyatı

OpenLoop (OPL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,68K USD piyasa değerine sahiptir. OPL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OpenLoop Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
OpenLoop 24 saatlik fiyat değişimi
999,84M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında OpenLoop (OPL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OpenLoop / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OpenLoop / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OpenLoop / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OpenLoop / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0-%93,78
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OpenLoop (OPL) Fiyat Analizi

En güncel OpenLoop fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%15,11

OpenLoop (OPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,68K
$ 6,68K$ 6,68K

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999,84M
999,84M 999,84M

OpenLoop (OPL) Nedir?

OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI). At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.

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OpenLoop (OPL) Kaynağı

Resmi Websitesi

OpenLoop (OPL) Token Ekonomisi

OpenLoop (OPL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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OPL Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 OPL / GBP
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1 OPL / UAH
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1 OPL / VES
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1 OPL / PKR
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1 OPL / THB
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1 OPL / TWD
NT$--
1 OPL / AED
د.إ--
1 OPL / CHF
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1 OPL / HKD
HK$--
1 OPL / MAD
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1 OPL / MXN
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1 OPL / PLN
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1 OPL / RON
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1 OPL / SEK
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1 OPL / HUF
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1 OPL / CZK
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1 OPL / KWD
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1 OPL / ILS
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