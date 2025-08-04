Orbs (ORBS) Nedir?

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.

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Orbs (ORBS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Orbs (ORBS) Token Ekonomisi

Orbs (ORBS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORBS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!