Oxen Fiyatı (OXEN)

Oxen (OXEN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,062618
$0,062618$0,062618
%0,001D
Bugünkü Oxen (OXEN) Fiyatı

Oxen (OXEN), şu anda 0,062618 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,41M USD piyasa değerine sahiptir. OXEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Oxen Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
Oxen 24 saatlik fiyat değişimi
70,40M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki OXEN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OXEN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Oxen (OXEN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ +0,0559663090.
Son 60 gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ +0,0179292240.
Son 90 gün içerisinde, Oxen / USD fiyat değişimi, $ -0,00170404041161448.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0559663090+%89,38
60 Gün$ +0,0179292240+%28,63
90 Gün$ -0,00170404041161448-%2,64

Oxen (OXEN) Fiyat Analizi

En güncel Oxen fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0
$ 2,37
+%15,62

Oxen (OXEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,41M
$ 4,41M$ 4,41M

--
70,40M
70,40M 70,40M

Oxen (OXEN) Nedir?

Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Oxen (OXEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Oxen (OXEN) Token Ekonomisi

Oxen (OXEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OXEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OXEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OXEN / VND
1.647,79267
1 OXEN / AUD
A$0,09580554
1 OXEN / GBP
0,04571114
1 OXEN / EUR
0,0532253
1 OXEN / USD
$0,062618
1 OXEN / MYR
RM0,26362178
1 OXEN / TRY
2,5579453
1 OXEN / JPY
¥9,204846
1 OXEN / ARS
ARS$81,3219966
1 OXEN / RUB
4,9937855
1 OXEN / INR
5,49222478
1 OXEN / IDR
Rp1.009,96760054
1 OXEN / KRW
87,09036676
1 OXEN / PHP
3,57987106
1 OXEN / EGP
￡E.3,02382322
1 OXEN / BRL
R$0,33876338
1 OXEN / CAD
C$0,08641284
1 OXEN / BDT
7,6112179
1 OXEN / NGN
96,03973132
1 OXEN / UAH
2,598647
1 OXEN / VES
Bs8,390812
1 OXEN / CLP
$60,488988
1 OXEN / PKR
Rs17,7334176
1 OXEN / KZT
33,719793
1 OXEN / THB
฿2,0319541
1 OXEN / TWD
NT$1,88041854
1 OXEN / AED
د.إ0,22980806
1 OXEN / CHF
Fr0,0500944
1 OXEN / HKD
HK$0,49092512
1 OXEN / AMD
֏24,00022704
1 OXEN / MAD
.د.م0,563562
1 OXEN / MXN
$1,17659222
1 OXEN / PLN
0,2285557
1 OXEN / RON
лв0,27176212
1 OXEN / SEK
kr0,59925426
1 OXEN / BGN
лв0,10457206
1 OXEN / HUF
Ft21,24065178
1 OXEN / CZK
1,31560418
1 OXEN / KWD
د.ك0,01909849
1 OXEN / ILS
0,21164884