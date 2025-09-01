Ozarus (OZARUS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005035 $ 0,00005035 $ 0,00005035 24 sa Düşük $ 0,00006553 $ 0,00006553 $ 0,00006553 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005035$ 0,00005035 $ 0,00005035 24 sa Yüksek $ 0,00006553$ 0,00006553 $ 0,00006553 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00006553$ 0,00006553 $ 0,00006553 En Düşük Fiyat $ 0,00005035$ 0,00005035 $ 0,00005035 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,81 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ozarus (OZARUS) canlı fiyatı $0,00006492. OZARUS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005035 ve en yüksek $ 0,00006553 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OZARUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006553, en düşük fiyatı ise $ 0,00005035 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OZARUS son bir saatte +%2,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ozarus (OZARUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,97K$ 64,97K $ 64,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,97K$ 64,97K $ 64,97K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.996.860,299908 999.996.860,299908 999.996.860,299908

Şu anki Ozarus piyasa değeri $ 64,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OZARUS arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996860.299908. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,97K.