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Paragon Tweaks Fiyatı (PRGN)

Paragon Tweaks (PRGN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00074838
$0,00074838$0,00074838
+%7,801D
USD

Bugünkü Paragon Tweaks (PRGN) Fiyatı

Paragon Tweaks (PRGN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 748,28K USD piyasa değerine sahiptir. PRGN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Paragon Tweaks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,84
Paragon Tweaks 24 saatlik fiyat değişimi
999,99M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Paragon Tweaks (PRGN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Paragon Tweaks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Paragon Tweaks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Paragon Tweaks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Paragon Tweaks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%7,84
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Paragon Tweaks (PRGN) Fiyat Analizi

En güncel Paragon Tweaks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%0,30

+%7,84

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Paragon Tweaks (PRGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 748,28K
$ 748,28K$ 748,28K

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999,99M
999,99M 999,99M

Paragon Tweaks (PRGN) Nedir?

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Paragon Tweaks (PRGN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Paragon Tweaks (PRGN) Token Ekonomisi

Paragon Tweaks (PRGN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRGN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PRGN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PRGN / VND
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1 PRGN / AUD
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1 PRGN / GBP
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1 PRGN / EUR
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1 PRGN / MYR
RM--
1 PRGN / TRY
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1 PRGN / JPY
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1 PRGN / RUB
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1 PRGN / IDR
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1 PRGN / CAD
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1 PRGN / BDT
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1 PRGN / NGN
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1 PRGN / UAH
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1 PRGN / VES
Bs--
1 PRGN / CLP
$--
1 PRGN / PKR
Rs--
1 PRGN / KZT
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1 PRGN / THB
฿--
1 PRGN / TWD
NT$--
1 PRGN / AED
د.إ--
1 PRGN / CHF
Fr--
1 PRGN / HKD
HK$--
1 PRGN / MAD
.د.م--
1 PRGN / MXN
$--
1 PRGN / PLN
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1 PRGN / RON
лв--
1 PRGN / SEK
kr--
1 PRGN / BGN
лв--
1 PRGN / HUF
Ft--
1 PRGN / CZK
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1 PRGN / KWD
د.ك--
1 PRGN / ILS
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