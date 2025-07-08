Paragon Tweaks (PRGN) Nedir?

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

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Paragon Tweaks (PRGN) Kaynağı Resmi Websitesi

Paragon Tweaks (PRGN) Token Ekonomisi

Paragon Tweaks (PRGN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRGN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!