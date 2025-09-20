Bugünkü canlı PayFi Strategy Token USDC fiyatı 1,046 USD. PSTUSDC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PSTUSDC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı PayFi Strategy Token USDC fiyatı 1,046 USD. PSTUSDC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PSTUSDC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PSTUSDC Hakkında Daha Fazla Bilgi

PSTUSDC Fiyat Bilgileri

PSTUSDC Token Ekonomisi

PSTUSDC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

PayFi Strategy Token USDC Logosu

PayFi Strategy Token USDC Fiyatı (PSTUSDC)

Listelenmedi

1 PSTUSDC / USD Canlı Fiyatı:

$1,046
$1,046$1,046
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:36 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,045
$ 1,045$ 1,045
24 sa Düşük
$ 1,046
$ 1,046$ 1,046
24 sa Yüksek

$ 1,045
$ 1,045$ 1,045

$ 1,046
$ 1,046$ 1,046

$ 1,046
$ 1,046$ 1,046

$ 1,042
$ 1,042$ 1,042

--

+%0,01

--

--

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) canlı fiyatı $1,046. PSTUSDC, son 24 saat içinde en düşük $ 1,045 ve en yüksek $ 1,046 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PSTUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,046, en düşük fiyatı ise $ 1,042 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PSTUSDC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Piyasa Bilgileri

$ 56,60M
$ 56,60M$ 56,60M

--
----

$ 56,60M
$ 56,60M$ 56,60M

54,12M
54,12M 54,12M

54.122.659,304027
54.122.659,304027 54.122.659,304027

Şu anki PayFi Strategy Token USDC piyasa değeri $ 56,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSTUSDC arzı 54,12M olup, toplam arzı 54122659.304027. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,60M.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PayFi Strategy Token USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PayFi Strategy Token USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PayFi Strategy Token USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PayFi Strategy Token USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PayFi Strategy Token USDC Fiyat Tahmini (USD)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PayFi Strategy Token USDC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PayFi Strategy Token USDC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PSTUSDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Token Ekonomisi

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PSTUSDC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PSTUSDC fiyatı, 1,046 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PSTUSDC / USD güncel fiyatı nedir?
PSTUSDC / USD güncel fiyatı $ 1,046. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PayFi Strategy Token USDC varlığının piyasa değeri nedir?
PSTUSDC piyasa değeri $ 56,60M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PSTUSDC arzı nedir?
Dolaşımdaki PSTUSDC arzı, 54,12M USD.
PSTUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PSTUSDC, ATH fiyatı olan 1,046 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PSTUSDC fiyatı (ATL) nedir?
PSTUSDC, ATL fiyatı olan 1,042 USD değerine düştü.
PSTUSDC işlem hacmi nedir?
PSTUSDC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PSTUSDC bu yıl daha da yükselir mi?
PSTUSDC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PSTUSDC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:36 (UTC+8)

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.