Bugünkü PayNet Protocol Fiyatı

Bugünkü PayNet Protocol (PAYNET) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 17,92 değişim gösterdi. Mevcut PAYNET / USD dönüşüm oranı PAYNET başına -- şeklindedir.

PayNet Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.181,92 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,34M PAYNET şeklindedir. Son 24 saat içinde PAYNET, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00139663 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAYNET, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%28,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PayNet Protocol (PAYNET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,18K$ 7,18K $ 7,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,18K$ 7,18K $ 7,18K Dolaşım Arzı 997,34M 997,34M 997,34M Toplam Arz 997.341.943,159685 997.341.943,159685 997.341.943,159685

Şu anki PayNet Protocol piyasa değeri $ 7,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAYNET arzı 997,34M olup, toplam arzı 997341943.159685. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,18K.