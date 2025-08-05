Pectra Giraffe Fiyatı (GPECTRA)
Pectra Giraffe (GPECTRA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 123,25K USD piyasa değerine sahiptir. GPECTRA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Pectra Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pectra Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pectra Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pectra Giraffe / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%5,29
|30 Gün
|$ 0
|-%13,25
|60 Gün
|$ 0
|-%74,49
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pectra Giraffe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,93
-%5,29
-%24,47
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.
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