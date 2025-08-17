Phaser Beary Fiyatı (PHASER)
-%0,66
+%19,99
--
--
Phaser Beary (PHASER) canlı fiyatı $0,0001848. PHASER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00015401 ve en yüksek $ 0,00020731 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHASER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00020731, en düşük fiyatı ise $ 0,00015401 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PHASER son bir saatte -%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Phaser Beary piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHASER arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 184,80K.
Gün içerisinde, Phaser Beary / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Phaser Beary / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Phaser Beary / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Phaser Beary / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%19,99
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).
Phaser Beary (PHASER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Phaser Beary (PHASER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Phaser Beary için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Phaser Beary fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Phaser Beary (PHASER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PHASER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
