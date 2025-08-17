Phaser Beary (PHASER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00015401 $ 0,00015401 $ 0,00015401 24 sa Düşük $ 0,00020731 $ 0,00020731 $ 0,00020731 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00015401$ 0,00015401 $ 0,00015401 24 sa Yüksek $ 0,00020731$ 0,00020731 $ 0,00020731 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00020731$ 0,00020731 $ 0,00020731 En Düşük Fiyat $ 0,00015401$ 0,00015401 $ 0,00015401 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Phaser Beary (PHASER) canlı fiyatı $0,0001848. PHASER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00015401 ve en yüksek $ 0,00020731 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PHASER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00020731, en düşük fiyatı ise $ 0,00015401 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PHASER son bir saatte -%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Phaser Beary (PHASER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 184,80K$ 184,80K $ 184,80K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Phaser Beary piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHASER arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 184,80K.