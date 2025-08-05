PlanetWatch (PLANETS) Nedir?

PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining!

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PlanetWatch (PLANETS) Kaynağı Resmi Websitesi

PlanetWatch (PLANETS) Token Ekonomisi

PlanetWatch (PLANETS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PLANETS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!