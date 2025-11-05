Plantfun (PLANTFUN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,90

Plantfun (PLANTFUN) canlı fiyatı --. PLANTFUN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLANTFUN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLANTFUN son bir saatte -%1,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,99 ve son 7 günde -%20,90 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Plantfun (PLANTFUN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,89K$ 5,89K $ 5,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,89K$ 5,89K $ 5,89K Dolaşım Arzı 991,43M 991,43M 991,43M Toplam Arz 991.434.911,0 991.434.911,0 991.434.911,0

Şu anki Plantfun piyasa değeri $ 5,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLANTFUN arzı 991,43M olup, toplam arzı 991434911.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,89K.