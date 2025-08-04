Polkagold (PGOLD) Nedir?

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

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Polkagold (PGOLD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Polkagold (PGOLD) Token Ekonomisi

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