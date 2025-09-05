poors (POORS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00009679 24 sa Yüksek $ 0,0001175 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00012448 En Düşük Fiyat $ 0,00009679 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,87 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,42 Fiyat Değişimi (7 G) --

poors (POORS) canlı fiyatı $0,00009715. POORS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009679 ve en yüksek $ 0,0001175 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POORS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012448, en düşük fiyatı ise $ 0,00009679 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POORS son bir saatte -%2,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

poors (POORS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 96,98K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 96,98K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki poors piyasa değeri $ 96,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POORS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 96,98K.