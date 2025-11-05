Privex Protocol (PVX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002987 $ 0,00002987 $ 0,00002987 24 sa Düşük $ 0,00004092 $ 0,00004092 $ 0,00004092 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002987$ 0,00002987 $ 0,00002987 24 sa Yüksek $ 0,00004092$ 0,00004092 $ 0,00004092 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009043$ 0,00009043 $ 0,00009043 En Düşük Fiyat $ 0,00001385$ 0,00001385 $ 0,00001385 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,07 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,22 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,22

Privex Protocol (PVX) canlı fiyatı $0,00003227. PVX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002987 ve en yüksek $ 0,00004092 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PVX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009043, en düşük fiyatı ise $ 0,00001385 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PVX son bir saatte -%2,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,07 ve son 7 günde +%7,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Privex Protocol (PVX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,27K$ 32,27K $ 32,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,27K$ 32,27K $ 32,27K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.966.370,922345 999.966.370,922345 999.966.370,922345

Şu anki Privex Protocol piyasa değeri $ 32,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PVX arzı 999,97M olup, toplam arzı 999966370.922345. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,27K.