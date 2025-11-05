Pumpkinhead (PUMPKIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,69

Pumpkinhead (PUMPKIN) canlı fiyatı --. PUMPKIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPKIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPKIN son bir saatte -%0,68 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,49 ve son 7 günde -%41,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pumpkinhead (PUMPKIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,85K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,85K Dolaşım Arzı 947,04M Toplam Arz 947.038.377,1582793

Şu anki Pumpkinhead piyasa değeri $ 25,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPKIN arzı 947,04M olup, toplam arzı 947038377.1582793. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,85K.