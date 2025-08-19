PUMPLESS Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUMPLESS COIN Logosu

PUMPLESS COIN Fiyatı (PUMPLESS)

Listelenmedi

1 PUMPLESS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%93,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Canlı Fiyat Grafiği
PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%8,76

-%94,06

--

--

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) canlı fiyatı --. PUMPLESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPLESS son bir saatte -%8,76 değişim gösterdi, 24 saatte -%94,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Piyasa Bilgileri

$ 43,43K
$ 43,43K$ 43,43K

--
----

$ 43,43K
$ 43,43K$ 43,43K

999,97M
999,97M 999,97M

999.969.624,069228
999.969.624,069228 999.969.624,069228

Şu anki PUMPLESS COIN piyasa değeri $ 43,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPLESS arzı 999,97M olup, toplam arzı 999969624.069228. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,43K.

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PUMPLESS COIN / USD fiyat değişimi, $ -0,00066492766312794.
Son 30 gün içerisinde, PUMPLESS COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PUMPLESS COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PUMPLESS COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00066492766312794-%94,06
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Nedir?

PUMPLESS COIN

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Kaynağı

Resmi Websitesi

PUMPLESS COIN Fiyat Tahmini (USD)

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PUMPLESS COIN (PUMPLESS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PUMPLESS COIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PUMPLESS COIN fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PUMPLESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Token Ekonomisi

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUMPLESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PUMPLESS COIN (PUMPLESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PUMPLESS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PUMPLESS / USD güncel fiyatı nedir?
PUMPLESS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PUMPLESS COIN varlığının piyasa değeri nedir?
PUMPLESS piyasa değeri $ 43,43K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PUMPLESS arzı nedir?
Dolaşımdaki PUMPLESS arzı, 999,97M USD.
PUMPLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PUMPLESS, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PUMPLESS fiyatı (ATL) nedir?
PUMPLESS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
PUMPLESS işlem hacmi nedir?
PUMPLESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PUMPLESS bu yıl daha da yükselir mi?
PUMPLESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PUMPLESS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:31:35 (UTC+8)

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.