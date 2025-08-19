PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,76 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%94,06 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) canlı fiyatı --. PUMPLESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPLESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPLESS son bir saatte -%8,76 değişim gösterdi, 24 saatte -%94,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,43K$ 43,43K $ 43,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,43K$ 43,43K $ 43,43K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.969.624,069228 999.969.624,069228 999.969.624,069228

Şu anki PUMPLESS COIN piyasa değeri $ 43,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPLESS arzı 999,97M olup, toplam arzı 999969624.069228. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,43K.