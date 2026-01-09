BorsaDEX+
Bugünkü canlı Quantify Trading fiyatı 0,00000541 USD. QUANT piyasa değeri ise 5.393,43 USD. QUANT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Quantify Trading fiyatı 0,00000541 USD. QUANT piyasa değeri ise 5.393,43 USD. QUANT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

QUANT Hakkında Daha Fazla Bilgi

QUANT Fiyat Bilgileri

QUANT Nedir

QUANT Resmi Websitesi

QUANT Token Ekonomisi

QUANT Fiyat Tahmini

Quantify Trading Logosu

Quantify Trading Fiyatı (QUANT)

Listelenmedi

1 QUANT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00000541
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Quantify Trading (QUANT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-09 11:50:40 (UTC+8)

Bugünkü Quantify Trading Fiyatı

Bugünkü Quantify Trading (QUANT) fiyatı $ 0,00000541 olup, son 24 saatte % 1,08 değişim gösterdi. Mevcut QUANT / USD dönüşüm oranı QUANT başına $ 0,00000541 şeklindedir.

Quantify Trading, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.393,43 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,34M QUANT şeklindedir. Son 24 saat içinde QUANT, $ 0,00000519 (en düşük) ile $ 0,00000543 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00019918 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000051 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QUANT, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde +%5,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,62 seviyesine ulaştı.

Quantify Trading (QUANT) Piyasa Bilgileri

$ 5,39K
$ 2,62
$ 5,39K
997,34M
997.337.348,043053
Şu anki Quantify Trading piyasa değeri $ 5,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,62. Dolaşımdaki QUANT arzı 997,34M olup, toplam arzı 997337348.043053. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,39K.

Quantify Trading Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000519
24 sa Düşük
$ 0,00000543
24 sa Yüksek

$ 0,00000519
$ 0,00000543
$ 0,00019918
$ 0,0000051
+%0,37

+%1,08

+%5,20

+%5,20

Quantify Trading (QUANT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Quantify Trading / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Quantify Trading / USD fiyat değişimi, $ -0,0000024906.
Son 60 gün içerisinde, Quantify Trading / USD fiyat değişimi, $ -0,0000051497.
Son 90 gün içerisinde, Quantify Trading / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,08
30 Gün$ -0,0000024906-%46,03
60 Gün$ -0,0000051497-%95,18
90 Gün$ 0--

Quantify Trading için Fiyat Tahmini

2030 için Quantify Trading (QUANT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, QUANT için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Quantify Trading (QUANT) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Quantify Trading fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Quantify Trading varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Quantify Trading Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, QUANT varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Quantify Trading (QUANT) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Quantify Trading Hakkında Diğer Sorular

Quantify Trading (QUANT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入
01-07 07:35:32Sektör Haberleri
Bitcoin Menarik Balik Bersama Meme Coin Lama, "114514" Merosot Lebih 90% dalam Sehari
01-06 21:10:15Sektör Haberleri
Solana生态应用年度收入达23.9亿美元,年增46%,创历史新高
01-06 14:41:58Sektör Haberleri
Solana生态系统恢复，PENGU、FARTCOIN、WIF及其他成熟代币在过去7天内录得超过40%的涨幅
01-06 14:28:48Sektör Haberleri
多个Base链代币飙升，CLANKER市值突破4400万美元

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.