Bugünkü Quantify Trading Fiyatı

Bugünkü Quantify Trading (QUANT) fiyatı $ 0,00000541 olup, son 24 saatte % 1,08 değişim gösterdi. Mevcut QUANT / USD dönüşüm oranı QUANT başına $ 0,00000541 şeklindedir.

Quantify Trading, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.393,43 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,34M QUANT şeklindedir. Son 24 saat içinde QUANT, $ 0,00000519 (en düşük) ile $ 0,00000543 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00019918 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000051 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QUANT, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde +%5,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,62 seviyesine ulaştı.

Quantify Trading (QUANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,39K$ 5,39K $ 5,39K Hacim (24 Sa) $ 2,62$ 2,62 $ 2,62 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,39K$ 5,39K $ 5,39K Dolaşım Arzı 997,34M 997,34M 997,34M Toplam Arz 997.337.348,043053 997.337.348,043053 997.337.348,043053

Şu anki Quantify Trading piyasa değeri $ 5,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,62. Dolaşımdaki QUANT arzı 997,34M olup, toplam arzı 997337348.043053. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,39K.