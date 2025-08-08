RabbitX Fiyatı (RBX)
RabbitX (RBX), şu anda 0,00021002 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 125,99K USD piyasa değerine sahiptir. RBX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki RBX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RBX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, RabbitX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RabbitX / USD fiyat değişimi, $ -0,0001617176.
Son 60 gün içerisinde, RabbitX / USD fiyat değişimi, $ -0,0002008668.
Son 90 gün içerisinde, RabbitX / USD fiyat değişimi, $ -0,0055362205328155925.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,00
|30 Gün
|$ -0,0001617176
|-%77,00
|60 Gün
|$ -0,0002008668
|-%95,64
|90 Gün
|$ -0,0055362205328155925
|-%96,34
En güncel RabbitX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%4,11
-%0,00
-%51,15
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world. What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on. History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023. What’s next for your project? Our roadmap includes: - launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates) - proof of real-time solvency - staking - trader rewards - options orderbook - multi-asset collateral - decentralised sequencer - layer 3 zk-rollup orderbook link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap What can your token be used for? - token will be used in the future for staking and rewards boost
RabbitX (RBX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RBX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
