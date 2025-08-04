RE7FRAX Hakkında Daha Fazla Bilgi

RE7FRAX Fiyat Bilgileri

RE7FRAX Resmi Websitesi

RE7FRAX Token Ekonomisi

RE7FRAX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Re7 FRAX Logosu

Re7 FRAX Fiyatı (RE7FRAX)

Listelenmedi

Re7 FRAX (RE7FRAX) Canlı Fiyat Grafiği

$1,019
$1,019$1,019
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Re7 FRAX (RE7FRAX) Fiyatı

Re7 FRAX (RE7FRAX), şu anda 1,019 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 199,72K USD piyasa değerine sahiptir. RE7FRAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Re7 FRAX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Re7 FRAX 24 saatlik fiyat değişimi
195,94K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RE7FRAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RE7FRAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Re7 FRAX (RE7FRAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Re7 FRAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Re7 FRAX / USD fiyat değişimi, $ -0,0002845048.
Son 60 gün içerisinde, Re7 FRAX / USD fiyat değişimi, $ +0,0004787262.
Son 90 gün içerisinde, Re7 FRAX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ -0,0002845048-%0,02
60 Gün$ +0,0004787262+%0,05
90 Gün$ 0--

Re7 FRAX (RE7FRAX) Fiyat Analizi

En güncel Re7 FRAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

$ 1,02
$ 1,02$ 1,02

$ 1,027
$ 1,027$ 1,027

-%0,01

+%0,01

-%0,14

Re7 FRAX (RE7FRAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 199,72K
$ 199,72K$ 199,72K

--
----

195,94K
195,94K 195,94K

Re7 FRAX (RE7FRAX) Nedir?

The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Re7 FRAX (RE7FRAX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Re7 FRAX (RE7FRAX) Token Ekonomisi

Re7 FRAX (RE7FRAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RE7FRAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Re7 FRAX (RE7FRAX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RE7FRAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RE7FRAX / VND
26.814,985
1 RE7FRAX / AUD
A$1,56926
1 RE7FRAX / GBP
0,76425
1 RE7FRAX / EUR
0,87634
1 RE7FRAX / USD
$1,019
1 RE7FRAX / MYR
RM4,31037
1 RE7FRAX / TRY
41,44273
1 RE7FRAX / JPY
¥149,793
1 RE7FRAX / ARS
ARS$1.388,27541
1 RE7FRAX / RUB
81,43848
1 RE7FRAX / INR
89,47839
1 RE7FRAX / IDR
Rp16.704,91536
1 RE7FRAX / KRW
1.411,35576
1 RE7FRAX / PHP
58,43965
1 RE7FRAX / EGP
￡E.49,37055
1 RE7FRAX / BRL
R$5,61469
1 RE7FRAX / CAD
C$1,39603
1 RE7FRAX / BDT
124,09382
1 RE7FRAX / NGN
1.553,35341
1 RE7FRAX / UAH
42,51268
1 RE7FRAX / VES
Bs127,375
1 RE7FRAX / CLP
$984,354
1 RE7FRAX / PKR
Rs289,65075
1 RE7FRAX / KZT
550,20905
1 RE7FRAX / THB
฿32,99522
1 RE7FRAX / TWD
NT$30,44772
1 RE7FRAX / AED
د.إ3,73973
1 RE7FRAX / CHF
Fr0,8152
1 RE7FRAX / HKD
HK$7,99915
1 RE7FRAX / MAD
.د.م9,23214
1 RE7FRAX / MXN
$19,19796
1 RE7FRAX / PLN
3,76011
1 RE7FRAX / RON
лв4,46322
1 RE7FRAX / SEK
kr9,84354
1 RE7FRAX / BGN
лв1,71192
1 RE7FRAX / HUF
Ft351,61614
1 RE7FRAX / CZK
21,64356
1 RE7FRAX / KWD
د.ك0,310795
1 RE7FRAX / ILS
3,47479