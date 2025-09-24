RETRO KIDS (RETRO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%15,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,30 Fiyat Değişimi (7 G) --

RETRO KIDS (RETRO) canlı fiyatı --. RETRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RETRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RETRO son bir saatte +%15,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RETRO KIDS (RETRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 120,93K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 120,93K Dolaşım Arzı 999,98M Toplam Arz 999.977.632,277801

Şu anki RETRO KIDS piyasa değeri $ 120,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETRO arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977632.277801. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,93K.