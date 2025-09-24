Bugünkü canlı RETRO KIDS fiyatı 0 USD. RETRO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RETRO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı RETRO KIDS fiyatı 0 USD. RETRO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RETRO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

RETRO Hakkında Daha Fazla Bilgi

RETRO Fiyat Bilgileri

RETRO Resmi Websitesi

RETRO Token Ekonomisi

RETRO Fiyat Tahmini

RETRO KIDS Logosu

RETRO KIDS Fiyatı (RETRO)

Listelenmedi

1 RETRO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00012094
+%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
RETRO KIDS (RETRO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:53:58 (UTC+8)

RETRO KIDS (RETRO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+%15,68

+%2,30

--

--

RETRO KIDS (RETRO) canlı fiyatı --. RETRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RETRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RETRO son bir saatte +%15,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RETRO KIDS (RETRO) Piyasa Bilgileri

$ 120,93K
--
$ 120,93K
999,98M
999.977.632,277801
Şu anki RETRO KIDS piyasa değeri $ 120,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETRO arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977632.277801. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,93K.

RETRO KIDS (RETRO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, RETRO KIDS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RETRO KIDS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, RETRO KIDS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RETRO KIDS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,30
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

RETRO KIDS (RETRO) Nedir?

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

RETRO KIDS (RETRO) Kaynağı

Resmi Websitesi

RETRO KIDS Fiyat Tahmini (USD)

RETRO KIDS (RETRO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? RETRO KIDS (RETRO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak RETRO KIDS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

RETRO KIDS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

RETRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

RETRO KIDS (RETRO) Token Ekonomisi

RETRO KIDS (RETRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RETRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: RETRO KIDS (RETRO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü RETRO KIDS (RETRO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RETRO fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RETRO / USD güncel fiyatı nedir?
RETRO / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
RETRO KIDS varlığının piyasa değeri nedir?
RETRO piyasa değeri $ 120,93K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RETRO arzı nedir?
Dolaşımdaki RETRO arzı, 999,98M USD.
RETRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RETRO, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RETRO fiyatı (ATL) nedir?
RETRO, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
RETRO işlem hacmi nedir?
RETRO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
RETRO bu yıl daha da yükselir mi?
RETRO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RETRO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:53:58 (UTC+8)

RETRO KIDS (RETRO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

