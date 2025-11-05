RockSolid rETH (ROCK.RETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4.758,98$ 4.758,98 $ 4.758,98 En Düşük Fiyat $ 4.423,93$ 4.423,93 $ 4.423,93 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

RockSolid rETH (ROCK.RETH) canlı fiyatı $4.696,89. ROCK.RETH, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROCK.RETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4.758,98, en düşük fiyatı ise $ 4.423,93 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROCK.RETH son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RockSolid rETH (ROCK.RETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,51M$ 6,51M $ 6,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,51M$ 6,51M $ 6,51M Dolaşım Arzı 1,39K 1,39K 1,39K Toplam Arz 1.386,0 1.386,0 1.386,0

Şu anki RockSolid rETH piyasa değeri $ 6,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROCK.RETH arzı 1,39K olup, toplam arzı 1386.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,51M.