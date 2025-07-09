Rootstock Bitcoin Fiyatı (RBTC)
Rootstock Bitcoin (RBTC), şu anda 108.341 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. RBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Rootstock Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +721,28.
Son 30 gün içerisinde, Rootstock Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +2.756,4008879000.
Son 60 gün içerisinde, Rootstock Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +5.221,2128084000.
Son 90 gün içerisinde, Rootstock Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +27.257,80159317731.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +721,28
|+%0,67
|30 Gün
|$ +2.756,4008879000
|+%2,54
|60 Gün
|$ +5.221,2128084000
|+%4,82
|90 Gün
|$ +27.257,80159317731
|+%33,62
En güncel Rootstock Bitcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,15
+%0,67
+%2,09
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
rBTC is the most secure and decentralized form of Bitcoin in DeFi. It is the native token of Rootstock, Bitcoin’s DeFi Layer. Each rBTC is pegged 1:1 to BTC through the PowPeg, a decentralized, non-custodial two-way bridge secured by Bitcoin’s Proof-of-Work through merge mining. Unlike wrapped Bitcoin tokens relying on centralized custodians, rBTC enables DeFi interactions in a trust-minimized way. For both individuals and institutions, rBTC is the most secure way to access DeFi on Bitcoin, providing a transparent, auditable proof-of-reserves while leveraging Bitcoin’s security. Since 2018, Rootstock has powered millions of transactions and hundreds of ecosystem partners, unlocking Bitcoin’s full potential as a dynamic, productive financial asset.
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|1 RBTC / VND
₫2.850.993.415
|1 RBTC / AUD
A$165.761,73
|1 RBTC / GBP
￡79.088,93
|1 RBTC / EUR
€92.089,85
|1 RBTC / USD
$108.341
|1 RBTC / MYR
RM460.449,25
|1 RBTC / TRY
₺4.337.973,64
|1 RBTC / JPY
¥15.817.786
|1 RBTC / RUB
₽8.471.182,79
|1 RBTC / INR
₹9.283.740,29
|1 RBTC / IDR
Rp1.747.435.239,23
|1 RBTC / KRW
₩149.024.128,91
|1 RBTC / PHP
₱6.128.850,37
|1 RBTC / EGP
￡E.5.376.963,83
|1 RBTC / BRL
R$590.458,45
|1 RBTC / CAD
C$147.343,76
|1 RBTC / BDT
৳13.208.934,72
|1 RBTC / NGN
₦165.912.323,99
|1 RBTC / UAH
₴4.527.570,39
|1 RBTC / VES
Bs12.134.192
|1 RBTC / CLP
$102.057.222
|1 RBTC / PKR
Rs30.821.931,09
|1 RBTC / KZT
₸56.339.486,82
|1 RBTC / THB
฿3.541.667,29
|1 RBTC / TWD
NT$3.160.306,97
|1 RBTC / AED
د.إ397.611,47
|1 RBTC / CHF
Fr85.589,39
|1 RBTC / HKD
HK$849.393,44
|1 RBTC / MAD
.د.م975.069
|1 RBTC / MXN
$2.012.975,78
|1 RBTC / PLN
zł392.194,42
|1 RBTC / RON
лв469.116,53
|1 RBTC / SEK
kr1.030.322,91
|1 RBTC / BGN
лв179.846,06
|1 RBTC / HUF
Ft37.026.620,16
|1 RBTC / CZK
Kč2.277.327,82
|1 RBTC / KWD
د.ك33.044,005
|1 RBTC / ILS
₪359.692,12