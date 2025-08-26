Rugflip (RFLIP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00017827 $ 0,00017827 $ 0,00017827 24 sa Düşük $ 0,00021532 $ 0,00021532 $ 0,00021532 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00017827$ 0,00017827 $ 0,00017827 24 sa Yüksek $ 0,00021532$ 0,00021532 $ 0,00021532 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00021532$ 0,00021532 $ 0,00021532 En Düşük Fiyat $ 0,00017827$ 0,00017827 $ 0,00017827 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,50 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Rugflip (RFLIP) canlı fiyatı $0,00020403. RFLIP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017827 ve en yüksek $ 0,00021532 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RFLIP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00021532, en düşük fiyatı ise $ 0,00017827 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RFLIP son bir saatte +%1,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rugflip (RFLIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 203,14K$ 203,14K $ 203,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 203,14K$ 203,14K $ 203,14K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.270,90114 999.979.270,90114 999.979.270,90114

Şu anki Rugflip piyasa değeri $ 203,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RFLIP arzı 999,98M olup, toplam arzı 999979270.90114. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 203,14K.