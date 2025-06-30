RUNNIT Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Runnit Fiyatı (RUNNIT)

Runnit (RUNNIT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00120536
$0,00120536$0,00120536
-%16,001D
USD

Bugünkü Runnit (RUNNIT) Fiyatı

Runnit (RUNNIT), şu anda 0,00120536 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,20M USD piyasa değerine sahiptir. RUNNIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Runnit Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%16,05
Runnit 24 saatlik fiyat değişimi
996,56M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Runnit (RUNNIT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Runnit / USD fiyat değişimi, $ -0,000230463788514058.
Son 30 gün içerisinde, Runnit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Runnit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Runnit / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000230463788514058-%16,05
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Runnit (RUNNIT) Fiyat Analizi

En güncel Runnit fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00094403
$ 0,00094403$ 0,00094403

$ 0,00143883
$ 0,00143883$ 0,00143883

$ 0,00184201
$ 0,00184201$ 0,00184201

-%0,16

-%16,05

--

Runnit (RUNNIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M

--
----

996,56M
996,56M 996,56M

Runnit (RUNNIT) Nedir?

Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players!

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Runnit (RUNNIT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Runnit (RUNNIT) Token Ekonomisi

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RUNNIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RUNNIT / VND
31,7190484
1 RUNNIT / AUD
A$0,0018442008
1 RUNNIT / GBP
0,0008678592
1 RUNNIT / EUR
0,001024556
1 RUNNIT / USD
$0,00120536
1 RUNNIT / MYR
RM0,0050745656
1 RUNNIT / TRY
0,0480818104
1 RUNNIT / JPY
¥0,17357184
1 RUNNIT / RUB
0,0947171888
1 RUNNIT / INR
0,1030221192
1 RUNNIT / IDR
Rp19,4412876008
1 RUNNIT / KRW
1,6332748536
1 RUNNIT / PHP
0,0679340896
1 RUNNIT / EGP
￡E.0,0598702312
1 RUNNIT / BRL
R$0,0066053728
1 RUNNIT / CAD
C$0,0016392896
1 RUNNIT / BDT
0,1473432064
1 RUNNIT / NGN
1,860111552
1 RUNNIT / UAH
0,0502273512
1 RUNNIT / VES
Bs0,12776816
1 RUNNIT / PKR
Rs0,3419365248
1 RUNNIT / KZT
0,6268113072
1 RUNNIT / THB
฿0,039234468
1 RUNNIT / TWD
NT$0,0351482976
1 RUNNIT / AED
د.إ0,0044236712
1 RUNNIT / CHF
Fr0,0009522344
1 RUNNIT / HKD
HK$0,0094500224
1 RUNNIT / MAD
.د.م0,0108964544
1 RUNNIT / MXN
$0,0226728216
1 RUNNIT / PLN
0,0043513496