Sailana Inu (SAILANA) Nedir?

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

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Sailana Inu (SAILANA) Kaynağı Resmi Websitesi

Sailana Inu (SAILANA) Token Ekonomisi

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