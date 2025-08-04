Satoshi Stablecoin (SATUSD) Nedir?

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

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Satoshi Stablecoin (SATUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Satoshi Stablecoin (SATUSD) Token Ekonomisi

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