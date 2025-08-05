SaTT (SATT) Nedir?

SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain.

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SaTT (SATT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SaTT (SATT) Token Ekonomisi

SaTT (SATT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SATT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!