She Rises (AKA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 - $ 0
24 sa Düşük: $ 0
24 sa Yüksek: $ 0
Tüm Zamanların En Yükseği: $ 0,058342
En Düşük Fiyat: $ 0
Fiyat Değişimi (1 Sa): -%0,21
Fiyat Değişimi (1 Gün): -%2,73
Fiyat Değişimi (7 G): -%38,47

She Rises (AKA) canlı fiyatı --. AKA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AKA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,058342, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AKA son bir saatte -%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,73 ve son 7 günde -%38,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

She Rises (AKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri: $ 500,96K
Hacim (24 Sa): --
Tamamen Seyreltilmiş Değer: $ 500,96K
Dolaşım Arzı: 999,99M
Toplam Arz: 999.993.387,26

Şu anki She Rises piyasa değeri $ 500,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AKA arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993387.26. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 500,96K.