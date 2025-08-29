SIMP Hakkında Daha Fazla Bilgi

SIMP Fiyat Bilgileri

SIMP Resmi Websitesi

SIMP Token Ekonomisi

SIMP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Simps Logosu

Simps Fiyatı (SIMP)

Listelenmedi

1 SIMP / USD Canlı Fiyatı:

$0,00122479
$0,00122479$0,00122479
-%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Simps (SIMP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:17:46 (UTC+8)

Simps (SIMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00121353
$ 0,00121353$ 0,00121353
24 sa Düşük
$ 0,00127287
$ 0,00127287$ 0,00127287
24 sa Yüksek

$ 0,00121353
$ 0,00121353$ 0,00121353

$ 0,00127287
$ 0,00127287$ 0,00127287

$ 0,00436876
$ 0,00436876$ 0,00436876

$ 0,0010671
$ 0,0010671$ 0,0010671

+%0,39

-%1,34

+%0,60

+%0,60

Simps (SIMP) canlı fiyatı $0,00122577. SIMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00121353 ve en yüksek $ 0,00127287 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00436876, en düşük fiyatı ise $ 0,0010671 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SIMP son bir saatte +%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,34 ve son 7 günde +%0,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Simps (SIMP) Piyasa Bilgileri

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

--
----

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Simps piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.

Simps (SIMP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Simps / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Simps / USD fiyat değişimi, $ -0,0001697638.
Son 60 gün içerisinde, Simps / USD fiyat değişimi, $ -0,0002207148.
Son 90 gün içerisinde, Simps / USD fiyat değişimi, $ -0,0003756407547568403.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,34
30 Gün$ -0,0001697638-%13,84
60 Gün$ -0,0002207148-%18,00
90 Gün$ -0,0003756407547568403-%23,45

Simps (SIMP) Nedir?

Simps a new category of decentralized social networks that integrate social media features with financial incentives and blockchain technology. It's a fusion of "social" aspects (user interaction, content sharing, etc.) with "finance" (economic systems, rewards, and tokens). Recently, platinum award winning hip hop artist Waka Flocka Flame has become part owner in the platform. Simps is empowering artists, streamers, and content creators to reach their full earning potential.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Simps (SIMP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Simps Fiyat Tahmini (USD)

Simps (SIMP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Simps (SIMP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Simps için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Simps fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SIMP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Simps (SIMP) Token Ekonomisi

Simps (SIMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SIMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Simps (SIMP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Simps (SIMP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SIMP fiyatı, 0,00122577 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SIMP / USD güncel fiyatı nedir?
SIMP / USD güncel fiyatı $ 0,00122577. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Simps varlığının piyasa değeri nedir?
SIMP piyasa değeri $ 1,22M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SIMP arzı nedir?
Dolaşımdaki SIMP arzı, 1,00B USD.
SIMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SIMP, ATH fiyatı olan 0,00436876 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SIMP fiyatı (ATL) nedir?
SIMP, ATL fiyatı olan 0,0010671 USD değerine düştü.
SIMP işlem hacmi nedir?
SIMP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SIMP bu yıl daha da yükselir mi?
SIMP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SIMP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:17:46 (UTC+8)

Simps (SIMP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.