Simps (SIMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00121353 $ 0,00121353 $ 0,00121353 24 sa Düşük $ 0,00127287 $ 0,00127287 $ 0,00127287 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00121353$ 0,00121353 $ 0,00121353 24 sa Yüksek $ 0,00127287$ 0,00127287 $ 0,00127287 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00436876$ 0,00436876 $ 0,00436876 En Düşük Fiyat $ 0,0010671$ 0,0010671 $ 0,0010671 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,34 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,60 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,60

Simps (SIMP) canlı fiyatı $0,00122577. SIMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00121353 ve en yüksek $ 0,00127287 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00436876, en düşük fiyatı ise $ 0,0010671 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SIMP son bir saatte +%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,34 ve son 7 günde +%0,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Simps (SIMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Simps piyasa değeri $ 1,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.