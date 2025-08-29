SIMPS ON SOL (SIMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009848 $ 0,00009848 $ 0,00009848 24 sa Düşük $ 0,00011242 $ 0,00011242 $ 0,00011242 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009848$ 0,00009848 $ 0,00009848 24 sa Yüksek $ 0,00011242$ 0,00011242 $ 0,00011242 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00107703$ 0,00107703 $ 0,00107703 En Düşük Fiyat $ 0,00007094$ 0,00007094 $ 0,00007094 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%80,94 Fiyat Değişimi (7 G) -%80,94

SIMPS ON SOL (SIMP) canlı fiyatı $0,00010124. SIMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009848 ve en yüksek $ 0,00011242 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00107703, en düşük fiyatı ise $ 0,00007094 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SIMP son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,05 ve son 7 günde -%80,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SIMPS ON SOL (SIMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,24K$ 101,24K $ 101,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,24K$ 101,24K $ 101,24K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.875,86975 999.997.875,86975 999.997.875,86975

Şu anki SIMPS ON SOL piyasa değeri $ 101,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMP arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999997875.86975. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,24K.