Singularry Fiyatı (SINGULARRY)
Singularry (SINGULARRY), şu anda 0,0110599 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,06M USD piyasa değerine sahiptir. SINGULARRY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Singularry / USD fiyat değişimi, $ +0,00017153.
Son 30 gün içerisinde, Singularry / USD fiyat değişimi, $ -0,0013205852.
Son 60 gün içerisinde, Singularry / USD fiyat değişimi, $ -0,0009903852.
Son 90 gün içerisinde, Singularry / USD fiyat değişimi, $ -0,000493892106922416.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00017153
|+%1,58
|30 Gün
|$ -0,0013205852
|-%11,94
|60 Gün
|$ -0,0009903852
|-%8,95
|90 Gün
|$ -0,000493892106922416
|-%4,27
En güncel Singularry fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,76
+%1,58
-%12,74
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
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|1 SINGULARRY / VND
₫291,0412685
|1 SINGULARRY / AUD
A$0,017032246
|1 SINGULARRY / GBP
￡0,008294925
|1 SINGULARRY / EUR
€0,009511514
|1 SINGULARRY / USD
$0,0110599
|1 SINGULARRY / MYR
RM0,046783377
|1 SINGULARRY / TRY
₺0,449806133
|1 SINGULARRY / JPY
¥1,6258053
|1 SINGULARRY / ARS
ARS$15,088468575
|1 SINGULARRY / RUB
₽0,882469421
|1 SINGULARRY / INR
₹0,969400235
|1 SINGULARRY / IDR
Rp181,309807056
|1 SINGULARRY / KRW
₩15,297168888
|1 SINGULARRY / PHP
₱0,634064067
|1 SINGULARRY / EGP
￡E.0,535520358
|1 SINGULARRY / BRL
R$0,061161247
|1 SINGULARRY / CAD
C$0,015152063
|1 SINGULARRY / BDT
৳1,346874622
|1 SINGULARRY / NGN
₦16,859600961
|1 SINGULARRY / UAH
₴0,461419028
|1 SINGULARRY / VES
Bs1,3603677
|1 SINGULARRY / CLP
$10,7059832
|1 SINGULARRY / PKR
Rs3,134818056
|1 SINGULARRY / KZT
₸5,971793005
|1 SINGULARRY / THB
฿0,35834076
|1 SINGULARRY / TWD
NT$0,330138015
|1 SINGULARRY / AED
د.إ0,040589833
|1 SINGULARRY / CHF
Fr0,00884792
|1 SINGULARRY / HKD
HK$0,086820215
|1 SINGULARRY / MAD
.د.م0,100202694
|1 SINGULARRY / MXN
$0,208147318
|1 SINGULARRY / PLN
zł0,040811031
|1 SINGULARRY / RON
лв0,048442362
|1 SINGULARRY / SEK
kr0,106838634
|1 SINGULARRY / BGN
лв0,018580632
|1 SINGULARRY / HUF
Ft3,807149377
|1 SINGULARRY / CZK
Kč0,234912276
|1 SINGULARRY / KWD
د.ك0,0033732695
|1 SINGULARRY / ILS
₪0,03760366