Sky Coin (XSO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,14 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,54 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,54

Sky Coin (XSO) canlı fiyatı --. XSO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XSO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XSO son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,14 ve son 7 günde +%1,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sky Coin (XSO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 181,17M$ 181,17M $ 181,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 181,17M$ 181,17M $ 181,17M Dolaşım Arzı 1,00T 1,00T 1,00T Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Şu anki Sky Coin piyasa değeri $ 181,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XSO arzı 1,00T olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 181,17M.