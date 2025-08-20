SOLRUNNER Hakkında Daha Fazla Bilgi

SOLRUNNER Fiyat Bilgileri

SOLRUNNER Token Ekonomisi

SOLRUNNER Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SOL Runner Logosu

SOL Runner Fiyatı (SOLRUNNER)

Listelenmedi

1 SOLRUNNER / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%35,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
SOL Runner (SOLRUNNER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:53:48 (UTC+8)

SOL Runner (SOLRUNNER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%4,46

-%33,45

--

--

SOL Runner (SOLRUNNER) canlı fiyatı --. SOLRUNNER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOLRUNNER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOLRUNNER son bir saatte -%4,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%33,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SOL Runner (SOLRUNNER) Piyasa Bilgileri

$ 14,16K
$ 14,16K$ 14,16K

--
----

$ 14,16K
$ 14,16K$ 14,16K

999,59M
999,59M 999,59M

999.590.643,781402
999.590.643,781402 999.590.643,781402

Şu anki SOL Runner piyasa değeri $ 14,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLRUNNER arzı 999,59M olup, toplam arzı 999590643.781402. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,16K.

SOL Runner (SOLRUNNER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SOL Runner / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SOL Runner / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SOL Runner / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SOL Runner / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%33,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SOL Runner (SOLRUNNER) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SOL Runner Fiyat Tahmini (USD)

SOL Runner (SOLRUNNER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SOL Runner (SOLRUNNER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SOL Runner için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SOL Runner fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SOLRUNNER Varlığından Yerel Para Birimlerine

SOL Runner (SOLRUNNER) Token Ekonomisi

SOL Runner (SOLRUNNER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLRUNNER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SOL Runner (SOLRUNNER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SOL Runner (SOLRUNNER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SOLRUNNER fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SOLRUNNER / USD güncel fiyatı nedir?
SOLRUNNER / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SOL Runner varlığının piyasa değeri nedir?
SOLRUNNER piyasa değeri $ 14,16K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SOLRUNNER arzı nedir?
Dolaşımdaki SOLRUNNER arzı, 999,59M USD.
SOLRUNNER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SOLRUNNER, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SOLRUNNER fiyatı (ATL) nedir?
SOLRUNNER, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SOLRUNNER işlem hacmi nedir?
SOLRUNNER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SOLRUNNER bu yıl daha da yükselir mi?
SOLRUNNER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SOLRUNNER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:53:48 (UTC+8)

SOL Runner (SOLRUNNER) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.