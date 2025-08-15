SolControl (SCTRL) Nedir?

The Biggest Reward Project on Solana Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success. The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements. TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

SolControl (SCTRL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SolControl (SCTRL) Token Ekonomisi

SolControl (SCTRL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCTRL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!