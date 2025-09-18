Speak Ventures (SPEAK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006664 $ 0,00006664 $ 0,00006664 24 sa Düşük $ 0,00009172 $ 0,00009172 $ 0,00009172 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006664$ 0,00006664 $ 0,00006664 24 sa Yüksek $ 0,00009172$ 0,00009172 $ 0,00009172 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009369$ 0,00009369 $ 0,00009369 En Düşük Fiyat $ 0,00006664$ 0,00006664 $ 0,00006664 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,97 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%35,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Speak Ventures (SPEAK) canlı fiyatı $0,00009081. SPEAK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006664 ve en yüksek $ 0,00009172 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPEAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009369, en düşük fiyatı ise $ 0,00006664 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPEAK son bir saatte -%0,97 değişim gösterdi, 24 saatte +%35,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Speak Ventures (SPEAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 90,56K$ 90,56K $ 90,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,56K$ 90,56K $ 90,56K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Speak Ventures piyasa değeri $ 90,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPEAK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,56K.