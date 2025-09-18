SPEAK Hakkında Daha Fazla Bilgi

Speak Ventures Fiyatı (SPEAK)

Listelenmedi

1 SPEAK / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%34,801D
USD
Speak Ventures (SPEAK) Canlı Fiyat Grafiği
Speak Ventures (SPEAK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,97

+%35,28

--

--

Speak Ventures (SPEAK) canlı fiyatı $0,00009081. SPEAK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006664 ve en yüksek $ 0,00009172 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPEAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009369, en düşük fiyatı ise $ 0,00006664 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPEAK son bir saatte -%0,97 değişim gösterdi, 24 saatte +%35,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Speak Ventures (SPEAK) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Speak Ventures piyasa değeri $ 90,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPEAK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,56K.

Speak Ventures (SPEAK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Speak Ventures / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Speak Ventures / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Speak Ventures / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Speak Ventures / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%35,28
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Speak Ventures (SPEAK) Nedir?

Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks.

Speak Ventures (SPEAK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Speak Ventures Fiyat Tahmini (USD)

Speak Ventures (SPEAK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Speak Ventures (SPEAK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Speak Ventures için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Speak Ventures fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SPEAK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Speak Ventures (SPEAK) Token Ekonomisi

Speak Ventures (SPEAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPEAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Speak Ventures (SPEAK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Speak Ventures (SPEAK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SPEAK fiyatı, 0,00009081 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SPEAK / USD güncel fiyatı nedir?
SPEAK / USD güncel fiyatı $ 0,00009081. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Speak Ventures varlığının piyasa değeri nedir?
SPEAK piyasa değeri $ 90,56K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SPEAK arzı nedir?
Dolaşımdaki SPEAK arzı, 1,00B USD.
SPEAK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SPEAK, ATH fiyatı olan 0,00009369 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SPEAK fiyatı (ATL) nedir?
SPEAK, ATL fiyatı olan 0,00006664 USD değerine düştü.
SPEAK işlem hacmi nedir?
SPEAK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SPEAK bu yıl daha da yükselir mi?
SPEAK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SPEAK fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.