Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Nedir?

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

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Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Token Ekonomisi

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